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الخارجية الأردنية: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية والإجراءات الأحادية التي تقوض جهود تحقيق التهدئة

Lebanon 24
03-07-2023 | 02:49
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