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وزير المال الإسرائيلي: بدأنا العمل من أجل القضاء على الإرهاب واستعادة الردع الإسرائيلي وإعادة الأمن

Lebanon 24
03-07-2023 | 03:01
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