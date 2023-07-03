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وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية: العملية العسكرية في جنين متواصلة وثمة مزيد من الأهداف لتحقيقها (الجزيرة)

Lebanon 24
03-07-2023 | 07:19
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