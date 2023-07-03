مصادر قياديَّة فلسطينيَّة في لبنان عبر "لبنان24": نُحيي صمود أهلنا في جنين ونؤكدُ أنَّ المقاومة مستمرّة ضد الإحتلال الإسرائيلي وستثأرُ للشهداء والجرحى

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