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مصادر قياديَّة فلسطينيَّة في لبنان عبر "لبنان24": نُحيي صمود أهلنا في جنين ونؤكدُ أنَّ المقاومة مستمرّة ضد الإحتلال الإسرائيلي وستثأرُ للشهداء والجرحى

Lebanon 24
03-07-2023 | 08:31
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