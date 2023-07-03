مصادر قياديَّة فلسطينيَّة في لبنان عبر "لبنان24": إسرائيل تسعى عبر عدوانها على جنين إلى تغطية خيباتها وإبراز أنها ما زالت قادرة على شنّ عمليات عسكرية لكنّ وهم القوة بدأ يتلاشى

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