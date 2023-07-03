مصادر قياديَّة فلسطينيَّة في لبنان عبر "لبنان24": الجيش الإسرائيلي يواجه صداً عنيفاً من قبل المقاومين في جنين وجميع فصائل المقاومة موحّدة ضدّ أهداف العدو ومخططاته

Lebanon 24