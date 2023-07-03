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أخبار عاجلة
وصول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى كنيسة السيدة في بشري (الجديد)
Lebanon 24
03-07-2023
|
09:40
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