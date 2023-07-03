Advertisement

أخبار عاجلة

"سكاي نيوز" عن مصادر فلسطينية: مصر تجري اتصالات مكثفة مع "إسرائيل" لوقف العدوان الإسرائيلي على جنين

Lebanon 24
03-07-2023 | 10:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن مصادر إسرائيلية: قرار العودة للاغتيالات جاء باقتراح من الجيش الإسرائيلي ووافق عليه المستوى السياسي
lebanon 24
03/07/2023 19:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر إسرائيلية: إصابة 4 مستوطنين في عملية إطلاق نار نحو مركبة إسرائيلية عند معبر الريحان قرب جنين
lebanon 24
03/07/2023 19:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام فلسطينية: الطائرات الإسرائيلية تستهدف موقعا قرب القرية البدوية شمال غزة
lebanon 24
03/07/2023 19:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية اللبنانية": ندين العدوان الإسرائيلي على جنين ونحيي صمود الشعب الفلسطيني
lebanon 24
03/07/2023 19:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:20 | 2023-07-03
12:14 | 2023-07-03
12:12 | 2023-07-03
12:09 | 2023-07-03
11:49 | 2023-07-03
11:49 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website