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أخبار عاجلة
"سكاي نيوز" عن مصادر فلسطينية: مصر تجري اتصالات مكثفة مع "إسرائيل" لوقف العدوان الإسرائيلي على جنين
Lebanon 24
03-07-2023
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10:32
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