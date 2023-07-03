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القاهرة الإخبارية: مصر تجري اتصالات مع إسرائيل لوقف الهجوم على جنين (الحدث)

Lebanon 24
03-07-2023 | 11:06
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