وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي: حقل الدرة ثروة طبيعية كويتية سعودية ليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى يتم ترسيم الحدود البحرية (الجزيرة)

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