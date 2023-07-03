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طوق: لمن لا يعرفنا بعد نحن لا نفرّط بدم شهدائنا ولا نساوم على أرضنا وكرامة أهلنا و"ما تغلطوا" لأن دعوتنا لضبط النفس لا تعني أبداً التساهل
Lebanon 24
03-07-2023
|
11:49
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