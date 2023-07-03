طوق: لمن لا يعرفنا بعد نحن لا نفرّط بدم شهدائنا ولا نساوم على أرضنا وكرامة أهلنا و"ما تغلطوا" لأن دعوتنا لضبط النفس لا تعني أبداً التساهل

Lebanon 24