Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب نتنياهو: الأجهزة الأمنية أجرت مراجعة للوضع بجنين وناقشت خطط استمرار العملية (العربية)

Lebanon 24
03-07-2023 | 13:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا أوصى رؤساء الأجهزة الأمنية نتنياهو بإنهاء العملية العسكرية في غزة؟
lebanon 24
03/07/2023 21:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو تعليقا على القصف الجوي لسيارة في جنين: سنواصل تغيير المعادلة الأمنية (العربية)
lebanon 24
03/07/2023 21:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يجري جلسة تقييم للوضع الأمني مع وزير الدفاع الإسرائيلي (العربية)
lebanon 24
03/07/2023 21:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو سيعقد بعد قليل جلسة مشاورات أمنية مع كبار قادة الأجهزة الأمنية
lebanon 24
03/07/2023 21:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:05 | 2023-07-03
14:00 | 2023-07-03
13:53 | 2023-07-03
13:48 | 2023-07-03
13:39 | 2023-07-03
13:33 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website