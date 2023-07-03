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الرئاسة الفلسطينية: قرار بوقف كل الاتصالات مع إسرائيل واستمرار إيقاف التنسيق الأمني (العربية)

Lebanon 24
03-07-2023 | 13:25
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