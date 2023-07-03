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الشرطة الفرنسية تقول إنها اعتقلت 3200 شخص خلال 3 أيام من العنف (العربية)

Lebanon 24
03-07-2023 | 14:12
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