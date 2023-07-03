Advertisement

أخبار عاجلة

الهلال الأحمر الفلسطيني: قمنا بإجلاء نحو 500 عائلة من داخل مخيم جنين (الجزيرة)

Lebanon 24
03-07-2023 | 15:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 51 فلسطينيا جراء قصف وإطلاق قوات الاحتلال النار على مخيم جنين (الجزيرة)
lebanon 24
04/07/2023 01:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: تمكنا من إخراج نحو 3000 فلسطيني من مخيم جنين والعدد في ارتفاع
lebanon 24
04/07/2023 01:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر: نواجه صعوبة في التنقل داخل مخيم جنين بسبب الطرق المغلقة جراء الدمار (الحدث)
lebanon 24
04/07/2023 01:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 7 في اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس (الجزيرة)
lebanon 24
04/07/2023 01:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:07 | 2023-07-03
18:06 | 2023-07-03
18:05 | 2023-07-03
17:55 | 2023-07-03
17:41 | 2023-07-03
17:40 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website