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الخارجية الفلسطينية: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف تهجير المدنيين الفلسطينيين من منازلهم في مخيم جنين (الجزيرة)

Lebanon 24
03-07-2023 | 16:16
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