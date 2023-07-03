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القوى الوطنية والإسلامية في القدس: يوم غدٍ الثلاثاء يوم تصعيد وإضراب شامل ضد الاحتلال ومستوطنيه في كافة مناطق المحافظة

Lebanon 24
03-07-2023 | 16:33
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