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وزير الخارجية عبدالله بوحبيب: المغتربون يساهمون دائماً في مساعدة لبنان وشريان الحياة الرئيسي في البلد مصدره أموال الاغتراب في الخارج

Lebanon 24
04-07-2023 | 02:41
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