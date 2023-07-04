بوحبيب: يشكل المنتشرون اللبنانيون المتواجدون في الخليج وأفريقيا وأوروبا المُعين الأول للاقتصاد اللبناني من دون تجاهل الدور المهم للبنانيين المغتربين في الأميركيتين وأستراليا

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