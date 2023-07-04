ميقاتي: المغتربون يخدمون وطنهم بفعل شبكة العلاقات الواسعة التي يتمتعون بها وقدرة الربط والضغط والتأثير في مراكز القرار خاصة الإقتصادي والمالي والصناعي والتكنولوجي في دول الانتشار

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