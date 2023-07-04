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ميقاتي: أقول بكل ثقة أن الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمّن استمرارية الدولة ومؤسساتها بعدما تسلل التعطيل الممنهج إلى سائر المؤسسات بفعل الحسابات والتعقيدات السياسية التي تتحكم بعملها

Lebanon 24
04-07-2023 | 02:49
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ميقاتي: للاسف فإن المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك وتؤشر الى استمرار التباينات بين اعضاء المجلس والكتل النيابية وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
04/07/2023 14:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة مستمرّة بعملها وأقول للمعترضين إنتخبوا رئيساً جديداً وأوقفوا افتعال التشنجات
lebanon 24
04/07/2023 14:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لقد تعاليت كثيراً على الافتراءات والاتهامات التي طالت الحكومة وطالتني شخصياً لقناعتي بصوابية العمل الذي نقوم به لمصلحة البلد وإذا كان البعض اعتبر هذا الموقف ضعفاً أو تشبثاً بالمنصب فهو مخطئ جداً
lebanon 24
04/07/2023 14:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بدا من الواضح من مجمل المواقف الاعتراضية التي نسمعها أن استمرار الحكومة في مهامها لا يتوافق مع طموحات الاطراف الساعية الى تعميم الفراغ
lebanon 24
04/07/2023 14:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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