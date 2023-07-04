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ميقاتي: مخطئ من يعتقد إنه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة فيحدد مسبقاً ما يجب القيام به وما هي المحظورات والممنوعات وفق ما يتم تسريبه مباشرة أو بالواسطة.

Lebanon 24
04-07-2023 | 02:53
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ميقاتي: لقد تعاليت كثيراً على الافتراءات والاتهامات التي طالت الحكومة وطالتني شخصياً لقناعتي بصوابية العمل الذي نقوم به لمصلحة البلد وإذا كان البعض اعتبر هذا الموقف ضعفاً أو تشبثاً بالمنصب فهو مخطئ جداً
lebanon 24
04/07/2023 14:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة متمسكة بالحفاظ على الإستقرار الأمني في كافة الأراضي اللبنانية وعدم القيام بأيّ عمل يتسبب بزعزعته
lebanon 24
04/07/2023 14:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة مستمرّة بعملها وأقول للمعترضين إنتخبوا رئيساً جديداً وأوقفوا افتعال التشنجات
lebanon 24
04/07/2023 14:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في المقابل ثمة من تستهويه وضعية "المعارضة" فيصوب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة وكأنّ البلد يتحمل مزيداً من الجدل والسجالات العقيمة
lebanon 24
04/07/2023 14:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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