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ميقاتي: الدستور واضح نصاً وروحاً ونحن نلتزم باحكامه ولا نبرمج عملنا وفق اهواء البعض ورغباته

Lebanon 24
04-07-2023 | 02:54
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الرئيس ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: منذ دعونا لعقد جلسة ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة وكلاما يشكك بدستوريتها ويتحامل علينا بحجة أننا نصادر صلاحيات الرئيس
lebanon 24
04/07/2023 14:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لابقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازا ولا ضربا للميثاقية والشراكة والدستور كما يزعم البعض بل ان ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمد والمتعدد الاشكال
lebanon 24
04/07/2023 14:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لقد تعاليت كثيراً على الافتراءات والاتهامات التي طالت الحكومة وطالتني شخصياً لقناعتي بصوابية العمل الذي نقوم به لمصلحة البلد وإذا كان البعض اعتبر هذا الموقف ضعفاً أو تشبثاً بالمنصب فهو مخطئ جداً
lebanon 24
04/07/2023 14:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بدا من الواضح من مجمل المواقف الاعتراضية التي نسمعها أن استمرار الحكومة في مهامها لا يتوافق مع طموحات الاطراف الساعية الى تعميم الفراغ
lebanon 24
04/07/2023 14:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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