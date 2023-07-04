ميقاتي: الى المعترضين أقول إنتخبوا رئيساً جديداً بأسرع وقت فتنتفي كل الاشكالات المفتعلة وارحموا الناس واوقفوا افتعال تشنجات وسجالات لا طائل منها

Lebanon 24