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القناة 12 الإسرائيلية: قادة الجيش و"الشاباك" أكدوا لنتنياهو أن أهداف عملية جنين لم تتحقق بعد
Lebanon 24
04-07-2023
|
05:35
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