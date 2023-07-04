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القناة 12 الإسرائيلية: قادة الجيش و"الشاباك" أكدوا لنتنياهو أن أهداف عملية جنين لم تتحقق بعد

Lebanon 24
04-07-2023 | 05:35
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