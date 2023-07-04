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وزير الخارجية الأردنية: نهاية الاحتلال السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة

Lebanon 24
04-07-2023 | 05:42
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