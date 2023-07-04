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شرطة تل أبيب: منفذ عملية الدهس شاب فلسطيني من الخليل في الضفة الغربية

Lebanon 24
04-07-2023 | 06:57
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