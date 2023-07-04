Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس جامعة الدول العربية يقرر مخاطبة أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية

Lebanon 24
04-07-2023 | 08:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لا بد من تأكيد احترام لبنان لكافة القرارات الدولية المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها والالتزام بتنفيذ مندرجاتها
lebanon 24
04/07/2023 18:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الروسي: تزويد أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو خطوة تخالف القرارات الدولية المتعلقة بتصدير السلاح
lebanon 24
04/07/2023 18:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة تسريع إجراءات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية
lebanon 24
04/07/2023 18:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: تم التأكيد على موقف الحكومة بوجوب عودة النازحين السوريين الآمنة المنسجمة مع القرارات الدولية
lebanon 24
04/07/2023 18:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:43 | 2023-07-04
11:43 | 2023-07-04
11:40 | 2023-07-04
11:38 | 2023-07-04
11:34 | 2023-07-04
11:33 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website