Advertisement

أخبار عاجلة

الإمارات ترحب باتفاق مصر وتركيا على رفع علاقتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

Lebanon 24
04-07-2023 | 08:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإمارات ترحب باتفاق مصر وتركيا على رفع العلاقات الدبلوماسية
lebanon 24
04/07/2023 18:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر وتركيا تعلنان رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء
lebanon 24
04/07/2023 18:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق
lebanon 24
04/07/2023 18:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق (العربية)
lebanon 24
04/07/2023 18:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:43 | 2023-07-04
11:43 | 2023-07-04
11:40 | 2023-07-04
11:38 | 2023-07-04
11:34 | 2023-07-04
11:33 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website