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بطريرك اللاتين في القدس: كنيستنا في مدينة جنين تضررت جراء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق

Lebanon 24
04-07-2023 | 10:47
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