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جيش الاحتلال يطلق الرصاص باتجاه مواقع داخل مخيم جنين مع إطلاق قنابل غاز على مستشفى المدينة (الجزيرة)

Lebanon 24
04-07-2023 | 11:13
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