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مفوض حقوق الإنسان الأممي: العنف في إسرائيل والضفة الغربية يجب أن يتوقف (العربية)

Lebanon 24
04-07-2023 | 12:06
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