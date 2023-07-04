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موسكو: هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية "ما كانت ممكنة" لولا الدعم الأميركي والأطلسي (الشرق)

Lebanon 24
04-07-2023 | 12:27
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