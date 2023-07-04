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منظمة الأمم المتحدة للطفولة: ندعو إلى الوقف الفوري للعنف في جنين ونطالب بحماية الأطفال من الانتهاكات (الجزيرة)

Lebanon 24
04-07-2023 | 14:00
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