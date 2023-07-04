سرايا القدس: ما زلنا نتصدى للعدوان الغاشم الذي يستهدف المدنيين والمنازل والمستشفيات و ندعو إلى عدم الإنجرار خلف رواية الاحتلال الكاذبة (الجزيرة)

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