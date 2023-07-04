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سرايا القدس - كتيبة جنين: وحدة الهندسة نفذت عملية تفجير بعبوة "طارق1" بعربة تايغر ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من فيها (الميادين)

Lebanon 24
04-07-2023 | 15:20
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