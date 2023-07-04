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الأونروا: عجز الجهات الإنسانية الفاعلة عن الدخول وتقديم المساعدة للمحاصرين داخل مخيم جنين يثير مخاوف كبيرة (الشرق)
Lebanon 24
04-07-2023
|
15:50
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