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وزارة الصحة الأوكرانية: على السكان الموجودين بمنطقة الحادث الإشعاعي المحتمل في زابوروجيا الاستعداد للإخلاء في حال وقوع انفجار في محطة زابوروجيا النووية (الجزيرة)

Lebanon 24
04-07-2023 | 16:01
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