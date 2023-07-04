وزارة الصحة الأوكرانية: على السكان الموجودين بمنطقة الحادث الإشعاعي المحتمل في زابوروجيا الاستعداد للإخلاء في حال وقوع انفجار في محطة زابوروجيا النووية (الجزيرة)

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