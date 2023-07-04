25
o
بيروت
29
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
29
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
اليونيسف: ندعو إلى وقف "فوري" لأعمال العنف في جنين بعد مقتل 3 أطفال
Lebanon 24
04-07-2023
|
16:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سرايا القدس - كتيبة جنين: وحدة الهندسة نفذت عملية تفجير بعبوة "طارق1" بعربة تايغر ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من فيها (الميادين)
Lebanon 24
سرايا القدس - كتيبة جنين: وحدة الهندسة نفذت عملية تفجير بعبوة "طارق1" بعربة تايغر ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من فيها (الميادين)
05/07/2023 04:55:55
05/07/2023 04:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الأمم المتحدة للطفولة: ندعو إلى الوقف الفوري للعنف في جنين ونطالب بحماية الأطفال من الانتهاكات (الجزيرة)
Lebanon 24
منظمة الأمم المتحدة للطفولة: ندعو إلى الوقف الفوري للعنف في جنين ونطالب بحماية الأطفال من الانتهاكات (الجزيرة)
05/07/2023 04:55:55
05/07/2023 04:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن: ندعم "حق إسرائيل" في الدفاع عن نفسها وندعو لحماية المدنيين في جنين
Lebanon 24
واشنطن: ندعم "حق إسرائيل" في الدفاع عن نفسها وندعو لحماية المدنيين في جنين
05/07/2023 04:55:55
05/07/2023 04:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيسف" تحذر من هول معاناة الأطفال السودانيين
Lebanon 24
"اليونيسف" تحذر من هول معاناة الأطفال السودانيين
05/07/2023 04:55:55
05/07/2023 04:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطياتٌ مهمة عن سعر الدولار.. كيف يتحرّك مصرف لبنان؟
Lebanon 24
معطياتٌ مهمة عن سعر الدولار.. كيف يتحرّك مصرف لبنان؟
05:00 | 2023-07-04
04/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في برج حمود... ماذا في المعلومات الأوّليّة؟
Lebanon 24
جريمة مروّعة في برج حمود... ماذا في المعلومات الأوّليّة؟
10:28 | 2023-07-04
04/07/2023 10:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساةٌ تهزّ الجنوب.. شقيقان يموتان بحادثةٍ مؤلمة! (صورة)
Lebanon 24
مأساةٌ تهزّ الجنوب.. شقيقان يموتان بحادثةٍ مؤلمة! (صورة)
14:33 | 2023-07-04
04/07/2023 02:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ بارز يكشفه خبيرٌ عن الدولار.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
Lebanon 24
أمرٌ بارز يكشفه خبيرٌ عن الدولار.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
03:44 | 2023-07-04
04/07/2023 03:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظاتٌ مروعة تغمرُ مسبحاً في الشّمال.. ما حصل مع أحد الأطفال مُحزن جداً!
Lebanon 24
لحظاتٌ مروعة تغمرُ مسبحاً في الشّمال.. ما حصل مع أحد الأطفال مُحزن جداً!
12:27 | 2023-07-04
04/07/2023 12:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:25 | 2023-07-04
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: كتيبة جنين ومقاتلوها قادوا بكل شجاعة الانتصار في جنين
19:15 | 2023-07-04
أمين عام حركة الجهاد الإسلامي: تحية لمقاتلي جنين وأبنائها على نصرهم وأدعو إلى التكاتف لتعزيز صمود المخيم
18:59 | 2023-07-04
وسائل إعلام إسرائيلية: تم اعتراض 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو سديروت
18:58 | 2023-07-04
هيئة البث الإسرائيلية: تم إطلاق ما بين 5 و6 صواريخ من غزة وتم اعتراضها دون وقوع إصابات أو أضرار
18:57 | 2023-07-04
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عتيل شمال طولكرم
18:48 | 2023-07-04
كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس: النصر حققناه مع كتائب شهداء الأقصى وكتائب القسام وكافة المقاتلين الفلسطينيين
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
05/07/2023 04:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
05/07/2023 04:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
05/07/2023 04:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact