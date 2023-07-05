الشيخ سامي عبد الخالق في مؤتمر "رؤية جديدة للبنان دولة مدنيّة لا مركزية حيادية": لبنان يمرُّ في أصعب الظروف ويجب أن يفكّر اللبناني بمصلحة وطنه وليس في مصلحة طائفته أو جماعته

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