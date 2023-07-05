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البطريرك الراعي في مؤتمر حول قيام دولة مدنية لامركزية حيادية: لا حوار ان لم نتعمق بالاسباب الموجبة اي المبادئ الاساسية لكل حكم يجب ان يصدر

Lebanon 24
05-07-2023 | 04:14
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