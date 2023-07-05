الراعي: المسؤولون في لبنان لا يجلسون سويا على طاولة الحوار لأن مصالحهم الخاصة أهم من المصلحة العامة لذلك أدعو الى مؤتمر دولي خاص بلبنان لطرح القضايا الخاصة به

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