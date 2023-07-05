Advertisement

أخبار عاجلة

الاستخبارات التركية تعلن "تحييد" مسؤول المخابرات في حزب العمال الكردستاني بالعراق

Lebanon 24
05-07-2023 | 04:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تركيا تعلن "تحييد" 7 عناصر من "حماية الشعب" و"العمال الكردستاني" بسوريا
lebanon 24
05/07/2023 15:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤولين أميركيين: واشنطن ستعلن غداً عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار
lebanon 24
05/07/2023 15:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر: مسؤولو الاستخبارات الأميركية والأوروبية لم يتوقعوا تحرُّك قائد فاغنر لاقتحام روستوف
lebanon 24
05/07/2023 15:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 16 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا
lebanon 24
05/07/2023 15:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:22 | 2023-07-05
07:54 | 2023-07-05
07:32 | 2023-07-05
07:06 | 2023-07-05
07:00 | 2023-07-05
06:21 | 2023-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website