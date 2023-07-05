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كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة تقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسقاط طائرة أوكرانية

Lebanon 24
05-07-2023 | 06:10
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