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"الجزيرة" عن جيش الإحتلال الإسرائيلي: نُطارد مركبة فلسطينية أطلقت النار نحو مستوطنة قرب نابلس مما تسبب بأضرار

Lebanon 24
05-07-2023 | 06:21
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