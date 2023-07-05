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"الجزيرة" عن جيش الإحتلال الإسرائيلي: نُطارد مركبة فلسطينية أطلقت النار نحو مستوطنة قرب نابلس مما تسبب بأضرار
Lebanon 24
05-07-2023
|
06:21
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