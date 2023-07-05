Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الاقتصاد: المطلوب أن يشعر المغترب بالأمان والثقة عند عودته إلى الوطن ومن الأسبوع المقبل سيكون هناك جولات رقابية لحماية المستهلك

Lebanon 24
05-07-2023 | 08:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جلسة للجنة الاقتصاد درست تعديل قانون حماية المستهلك.. ماذا سيحصل الثلاثاء المقبل؟
lebanon 24
05/07/2023 18:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد: مصلحة البلد تعلو كل الوزراء و لبنان سيكون في "اكسبو قطر" وسيكون له تمثيل ناجح جداً بالتعاون مع الجميع ووزارة الاقتصاد ستطكون المسؤولة عن مواكبة هذا الموضوع
lebanon 24
05/07/2023 18:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من منطلق حرصنا على الاسلاك العسكرية والامنية الذي يوازي حرصنا على الوطن ولان العسكر والامن صنوان لا ينفصلان اقول ان هذا الملف وصل الى رئاسة الحكومة بعد احالته من وزيري الدفاع والمال حسب الاصول وسنعقد جلسة بداية الاسبوع المقبل لاقرار هذا الملف
lebanon 24
05/07/2023 18:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يكلّف وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين الذي سيعقد الاسبوع المقبل
lebanon 24
05/07/2023 18:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:03 | 2023-07-05
10:47 | 2023-07-05
10:28 | 2023-07-05
10:20 | 2023-07-05
10:12 | 2023-07-05
09:14 | 2023-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website