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البنتاغون: القوات الأميركية منعت إيران من احتجاز ناقلتي نفط قرب عمان (العربية)

Lebanon 24
05-07-2023 | 12:39
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