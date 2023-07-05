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اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع داخل مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان (الشرق)

Lebanon 24
05-07-2023 | 13:32
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