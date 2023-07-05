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عون: أشعر بالألم عندما أرى أنّ الشعب اللبناني بات مستسلماً ومتغاضياً عن حقّه وكأنّ الحياة توقفت

Lebanon 24
05-07-2023 | 13:54
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