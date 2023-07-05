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عون: المطلوب اليوم هو أن يقوم مجلس النواب بدوره كسلطة رقابة وعلى رئيس المجلس أن يدعو لعقد جلسة لمحاسبة المرتكبين

Lebanon 24
05-07-2023 | 14:03
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